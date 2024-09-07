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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Как правильно выбрать тонометр?

Точность измерения артериального давления очень важна для постановки диагноза и лечения. У многих пациентов с гипертензией есть свои тонометры — они регулярно проверяют давление, принимают лекарства после измерений и передают эту информацию лечащему врачу.

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