Стало известно о работе ЗРПК «Панцирь» по дронам ВСУ из засад

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» эффективно уничтожают из засад в зоне специальной военной операции (СВО) дальнобойные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), Об этом говорится в опубликованной журналом «Военная мысль» статье «Особенности совершения маневра формированиями зенитных ракетных войск в условиях военного конфликта с учетом опыта специальной военной операции», написанной в соавторстве с начальником зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майором Александром Романенковым.