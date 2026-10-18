«Нижний Новгород» обыграл «Урал» со счётом 2:1 в матче 14 тура Лиги PARI, пропустив первым, но затем забив два мяча усилиями Вячеслава Грулёва и Глеба Шильникова.
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