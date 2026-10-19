Ученые изучили фермент PLA2G2F, который участвует в расщеплении жиров. Они обнаружили, что его активность меняется в ответ на потерю связей между нервными клетками.
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