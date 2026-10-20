Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поручил сенатору от Владимирской области Владимиру Киселёву сопровождать разработку и принятие двух государственных программ — по восстановлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также по развитию Крыма и Севастополя.