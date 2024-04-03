Daily Mail: замораживание и поджаривание хлеба снижает его гликемический индекс

По мнению сотрудника национальной службы здравоохранения Великобритании - доктора Карана Раджана, замораживание и поджаривание фабричного белого хлеба снижает его гликемический индекс - способность быстро повышать уровень сахара в крови.
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