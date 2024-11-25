25.11.24==Привет от Cолнца: как магнитные бури влияют на человека и технику

В последнее время мы все чаще слышим о магнитных бурях. По данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин уверен, что на его жизнь влияют космические явления, такие как вспышки на Солнце, падение метеоритов, образование черных дыр.
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