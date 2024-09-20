В Барнауле на полтора месяца перекроют несколько дорог для ремонта водопровода

Также продлят перекрытие на двух участках В связи с проведением работ по реконструкции водопроводных сетей с 20 сентября до 11 ноября ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.
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