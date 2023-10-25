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Politico: сенат США может отказать Байдену в вопросе помощи Украине и Израилю

Politico: сенат США может отказать Байдену в вопросе помощи Украине и Израилю

REUTERS/Ken Cedeno В сенате США из-за трений в Республиканской партии могут отклонить запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю, сообщает газета Politico.

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