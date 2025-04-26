Мистика Чернобыля: сталкеры, призраки и мутанты в сердце зоны отчуждения Ирина ВальковаК 39-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС мы вспоминаем не только трагедию, но и то, как мёртвый город Припять стал магнитом для сталкеров и искателей острых ощущений.