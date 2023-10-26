Ученые обнаружили древний ландшафт под Антарктическим льдом

Исследователи обнаружили древний ландшафт, который оставался скрытым под Восточно-Антарктическим ледяным щитом (EAIS) в течение, по крайней мере, 14 миллионов лет, используя новые спутниковые данные и радиолокационные изображения, сообщает «Аrkeonews».
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