Пострадавшие орловские селлеры Wildberries получили отсрочку по налогам

Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших селлеров Wildberries Сегодня, 26 августа, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты Wildberries-Russ — ООО «РВБ».
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