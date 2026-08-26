Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

134 подписчика

Пострадавшие орловские селлеры Wildberries получили отсрочку по налогам

Пострадавшие орловские селлеры Wildberries получили отсрочку по налогам

Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших селлеров Wildberries Сегодня, 26 августа, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты Wildberries-Russ — ООО «РВБ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии