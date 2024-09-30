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Замена Toyota Land Cruiser. Tank 700 для российского рынка показали вживую

Замена Toyota Land Cruiser. Tank 700 для российского рынка показали вживую

Новый Tank 700 засветился у российских дилеров и на автодроме ФСО Рамный внедорожник продолжает участие в мероприятиях до премьеры Новый Tank 700 заметили у российских дилеров, о чем пишет портал «Китайские автомобили», который опубликовал снимки флагмана Great Wall.

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