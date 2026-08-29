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Татар-информ

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Арестовали водителя, виновного в гибели женщины с детьми в ДТП в Татарстане

Арестовали водителя, виновного в гибели женщины с детьми в ДТП в Татарстане

Водителя, устроившего ДТП с гибелью женщины и двух детей на трассе в Татарстане, взяли под стражу. Об этом сообщает прокуратура РТ.

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