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Морганатический брак: почему неравный союз одних возвышает, а других лишает всего

Морганатический брак: почему неравный союз одних возвышает, а других лишает всего

Когда речь заходит о неравных союзах, воображение сразу рисует хрестоматийный сюжет: убелённый сединами старец и юная красавица, стоящие перед алтарём.

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