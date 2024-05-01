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Она тоже виновна в развале СССР. Раиса Максимовна говорит мужу: “Повезло тебе, Мишаня. Ты теперь муж жены Президента Советского Союза.”

Она тоже виновна в развале СССР. Раиса Максимовна говорит мужу: “Повезло тебе, Мишаня. Ты теперь муж жены Президента Советского Союза.”

В декабре 1984 года по приглашению британской группы Межпарламентского союза состоялся официальный визит в Великобританию делегации Верховного совета СССР во главе с членом Политбюро Михаилом Горбачевым с супругой.

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