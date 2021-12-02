Мировое обозрение

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Биолог Баранова скептически отнеслась к открытию антитела против COVID-19 в Китае

Биолог Баранова скептически отнеслась к открытию антитела против COVID-19 в Китае

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, оно не было проверено на "омикрон"-штамме, а примирение антител для лечения недоступно из-за крайне высокой стоимости их выделения, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

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