Биолог Баранова скептически отнеслась к открытию антитела против COVID-19 в Китае

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, оно не было проверено на "омикрон"-штамме, а примирение антител для лечения недоступно из-за крайне высокой стоимости их выделения, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.