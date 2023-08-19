В Минобороны Буркина-Фасо рассказали о закупках российского вооружения

ТАСС/Владимир Смирнов Буркина-Фасо уже закупает у России вооружение "по хорошей цене". Страна заинтересована в продолжении этого сотрудничества, сообщил в беседе с РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.