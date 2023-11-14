Клиентом российского хирурга Хайдарова стал таинственный, но известный за границей человек

Российский хирург Хайдаров подписал контракт с известным иностранцем Его работа, а также загадочный иностранный клиент, имя которого не может быть разглашено из-за соглашения о конфиденциальности, привлекают особое внимание.
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