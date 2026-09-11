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Царьград

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«Идёт серьёзная игра»: что Россия и Индия решают на саммите БРИКС

«Идёт серьёзная игра»: что Россия и Индия решают на саммите БРИКС

Эксперты назвали главные цели визита Владимира Путина в Индию.Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с трёхдневным визитом, в ходе которого примет участие в мероприятиях саммита БРИКС.

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