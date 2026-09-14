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Царьград

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Эксперт Ансталь советует русским туристам выбирать страховку ответственно

Эксперт Ансталь советует русским туристам выбирать страховку ответственно

Турэксперт Наталия Ансталь советует русским туристам тщательно выбирать медицинскую страховку перед поездками за границу.

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