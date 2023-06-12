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Помощник Кадырова Алаудинов назвал уничтожение Украиной Каховской ГЭС еще одним доказательством бессилия перед войсками России

Помощник Кадырова Алаудинов назвал уничтожение Украиной Каховской ГЭС еще одним доказательством бессилия перед войсками России

Апти Алаудинов, помощник руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова, назвал уничтожение Украиной Каховской гидроэлектростанции еще одним доказательством бессилия перед Вооруженными силами Российской Федерации.

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