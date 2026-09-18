Союзмультфильм провёл юбилейные показы в Китае и Египте

Киностудия "Союзмультфильм" отметила 90-летие, проведя показы своих мультфильмов в Сербии, Китае, Египте и на Маврикии.
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