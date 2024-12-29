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Бастрыкин поручил орловским следователям возбудить уголовное дело о нападении на подростка

Бастрыкин поручил орловским следователям возбудить уголовное дело о нападении на подростка

Сегодня, 29 декабря, председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области Андрею Чапанову возбудить уголовное дело о нападении на 17-летнего орловца, а также представить доклад о ходе и результатах расследования.

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