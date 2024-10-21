Володин предложил убрать врачей и учителей из перечня специальностей для ВНЖ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением исключить медицинских работников и преподавателей из перечня профессий, дающих иностранным гражданам право на оформление вида на жительство в России.
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