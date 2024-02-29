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Глава Росатома Лихачев рассчитывает, что глава МАГАТЭ Гросси 6 марта посетит РФ

Глава Росатома Лихачев рассчитывает, что глава МАГАТЭ Гросси 6 марта посетит РФ

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет в Россию 6 марта.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
На фига сдался России этот &quot;главный ядерщик планеты&quot;? То, что он мудак, мы выяснили после его визита на ЗАЭС, то что он будет читать текст подготовленный западными спецслужбами, как на встрече в РФ, так и после на своём Западе - ни у кого сомнений не вызывает. И при чём здесь Путин? Не по чину всяким клоунам встречаться с занятым человеком, умного Гросси всё равно ничего не предложит, а просто по3,14здеть - не то время.
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