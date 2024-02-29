Глава Росатома Лихачев рассчитывает, что глава МАГАТЭ Гросси 6 марта посетит РФ

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Леонид Ла Рошель

На фига сдался России этот "главный ядерщик планеты"? То, что он мудак, мы выяснили после его визита на ЗАЭС, то что он будет читать текст подготовленный западными спецслужбами, как на встрече в РФ, так и после на своём Западе - ни у кого сомнений не вызывает. И при чём здесь Путин? Не по чину всяким клоунам встречаться с занятым человеком, умного Гросси всё равно ничего не предложит, а просто по3,14здеть - не то время.