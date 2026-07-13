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Снукерист.ру

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Джон Хиггинс утверждает, что Ронни О’Салливан использует «жестокую» тактику

Джон Хиггинс утверждает, что Ронни О’Салливан использует «жестокую» тактику

По словам Джона Хиггинса, Ронни О’Салливан прибегает к «безжалостным» методам, чтобы «поставить соперников в тупик», сообщает metrouk В этом году Джон Хиггинс победил Ронни О’Салливана во втором раунде на турнире в Крусибле (фото: metrouk)По мнению Джона Хиггинса, мел, которым пользуется Ронни О’Салливан, применяется исключительно с целью дезориентации противников.

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