Джон Хиггинс утверждает, что Ронни О’Салливан использует «жестокую» тактику

По словам Джона Хиггинса, Ронни О’Салливан прибегает к «безжалостным» методам, чтобы «поставить соперников в тупик», сообщает metrouk В этом году Джон Хиггинс победил Ронни О’Салливана во втором раунде на турнире в Крусибле (фото: metrouk)По мнению Джона Хиггинса, мел, которым пользуется Ронни О’Салливан, применяется исключительно с целью дезориентации противников.