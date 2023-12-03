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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вартанян – о переговорах с UFC: «Все очень сложно. Уайт меня даже не узнал. Тут вообще никому не интересно, что происходит в России»

«Перспективы подписания в UFC? Пока все очень сложно. Непонятно, что и как. Нет конкретной информации.

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