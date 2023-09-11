Узбекистан в текущем году в 12 раз увеличил оргнабор трудовых мигрантов в РФ

Узбекистан с начала года в 12 раз увеличил оргнабор трудовых мигрантов для отправки в РФ. Об этом в понедельник, 11 сентября сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.