Отношения разрушились, словно проехал бульдозер. Что уничтожило брак Харламова и Асмус

Известная сваха Анна Осипова рассказала, что уничтожило брак Гарика Харламова и Кристины Асмус. По её словам, отношения пары и так были разболтаны, но одно обстоятельство разрушило их окончательно, словно проехал бульдозер - это печально известный фильм "Текст".