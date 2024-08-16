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Царьград

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Отношения разрушились, словно проехал бульдозер. Что уничтожило брак Харламова и Асмус

Отношения разрушились, словно проехал бульдозер. Что уничтожило брак Харламова и Асмус

Известная сваха Анна Осипова рассказала, что уничтожило брак Гарика Харламова и Кристины Асмус. По её словам, отношения пары и так были разболтаны, но одно обстоятельство разрушило их окончательно, словно проехал бульдозер - это печально известный фильм "Текст".

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