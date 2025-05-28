В США назвали лучший российский истребитель

Художественное изображение российского истребителя Су-35 / © Creative Commons По мнению американского эксперта, в Су-35С (ранее использовалось обозначение Су-35БМ «Большая Модернизация», которое использует Иствуд) использованы новейшие технологии, такие как первоклассный радар и система радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают машине превосходство над истребителями аналогичного класса.