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В США назвали лучший российский истребитель

В США назвали лучший российский истребитель

Художественное изображение российского истребителя Су-35 / © Creative Commons По мнению американского эксперта, в Су-35С (ранее использовалось обозначение Су-35БМ «Большая Модернизация», которое использует Иствуд) использованы новейшие технологии, такие как первоклассный радар и система радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают машине превосходство над истребителями аналогичного класса.

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