Входящий в "Ростех" холдинг "Высокоточные системы" сообщил о передаче в войска партии наземных дронов семейства "Депеша".
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Входящий в "Ростех" холдинг "Высокоточные системы" сообщил о передаче в войска партии наземных дронов семейства "Депеша".