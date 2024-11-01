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Царьград

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В ночь на 1 ноября на Солнце произошла мощная вспышка класса Х

В ночь на 1 ноября на Солнце произошла мощная вспышка класса Х

Новая мощная вспышка зарегистрирована на Солнце. Она случилась в том же активном центре, который уже стал причиной бури на ЗемлеВ ночь на 1 ноября на Солнце случилась новая вспышка высшего балла.

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