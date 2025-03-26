Путин: у России в союзниках не только армия и флот, но и музыка с кино

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству заявил, что духовная мощь страны опирается не только на военные силы, армию и флот, и литературное наследие, но и на творческий потенциал кинематографа и музыки.
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