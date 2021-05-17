Тюменские власти ответили на критику «Незыгаря» в адрес Моора

В оперативном штабе рассказали, почему губернатор Моор не виноват в претензии, высказанной «Незыгарем» В правительстве Тюменской области прокомментировали пост с критикой губернатора Александра Моора, опубликованный в telegram-канале «Незыгарь».
В оперативном штабе рассказали, почему губернатор Моор не виноват в претензии, высказанной «Незыгарем» В правительстве Тюменской области прокомментировали пост с критикой губернатора Александра Моора, опубликованный в telegram-канале «Незыгарь».
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