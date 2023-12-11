В петербургской исправительной колонии заключённый насмерть избил сокамерника

Погибший отбывал наказание за убийство. В исправительной колонии № 6 в Грузовом проезде во Фрунзенском районе Петербурга 24-летний заключённый накануне вечером палкой насмерть избил своего 66-летнего сокамерника.
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