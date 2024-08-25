Охраняет боеприпасы, отвечает на рацию: кот служит с челябинцами на СВО

Пушистого зовут Дизель, и у него есть свой бронежилет.Боевой кот в бронике! Где ещё такое увидишь? Челябинцы из зенитно-ракетной батареи "Отважные", находящиеся в зоне проведения специальной военной операции прислали умилительное видео.
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