Охраняет боеприпасы, отвечает на рацию: кот служит с челябинцами на СВО

Пушистого зовут Дизель, и у него есть свой бронежилет.Боевой кот в бронике! Где ещё такое увидишь? Челябинцы из зенитно-ракетной батареи "Отважные", находящиеся в зоне проведения специальной военной операции прислали умилительное видео.