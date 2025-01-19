«Утащил собаку прямо с цепи»: к жителям приморского поселка систематически приходит тигр

В Хасанском районе Приморского края продолжает остро стоять проблема с появлением тигров. Еще один хищник стал систематически наведываться к жителям села Безверхово и два дня подряд походил к жилым участкам, а также утащил собаку, сообщает PRIMPRESS.
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