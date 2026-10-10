Судан: Четыре человека погибли в результате артиллерийских ударов, предположительно нанесенных силами фракции Абдул Азиза аль-Хилу Народно-освободительного движения Судана (НОДС-Н) по Кадугли в Южном Кордофане ранее в тот же день.