Судан: Четыре человека погибли в результате артиллерийских ударов, предположительно нанесенных силами фракции Абдул Азиза аль-Хилу Народно-освободительного движения Судана (НОДС-Н) по Кадугли в Южном Кордофане ранее в тот же день.
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