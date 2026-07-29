Спецназ ФСБ «Горыныч» ликвидировал девять диверсантов ВСУ в Константиновке

Антитеррористическое спецподразделение «Горыныч», действующее в составе Управления ФСБ России по ДНР, провело операцию по выявлению и нейтрализации диверсионных ячеек Вооружённых сил Украины на территории освобождённой Константиновки.
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