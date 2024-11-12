НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Никита Медведев: «Думаете, Борис Ротенберг ради денег пошел в футбол? Я видел, как он отдавался на поле. 8-летний ребенок не думает, что будет зарабатывать миллионы» 

«Каждый восьмилетний ребенок идет в футбол точно не из-за денег. Никто не думает, что будет зарабатывать миллионы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх