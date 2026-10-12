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Татар-информ

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На новую меру поддержки молодым матерям в бюджете РТ заложат полмиллиарда рублей

На новую меру поддержки молодым матерям в бюджете РТ заложат полмиллиарда рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В бюджете Татарстана на 2027 год предусмотрят 562 млн рублей на новую меру поддержки женщинам, родившим вторых и последующих детей.

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