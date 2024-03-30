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Киеву - молиться

Киеву - молиться

Economist: летом РФ прорвет украинскую оборону В интервью для CBS News Владимир Зеленский признал, что ВСУ «не смогут выстоять против еще одного масштабного наступления России», которое, как он считает, следует ожидать в конце мая — начале июня, и обратился к западным союзникам с призывом срочно помочь Украине.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Наступление СВО сомнению не подлежит. &quot;Зубы дракона&quot; перед ФАБ 3000 - смешно. Граница &quot;затвердеет&quot; по 4-ым освобожденным областям. И следующим областями, которые перейдут к России будет Одесса и Николаев. Причем перейдут добровольно (а куда им деваться, когда порты будут заблокированы). Остальная земля превратиться в Руину и Дикое поле.
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22 час.
ВД
Вовладар Даров
Преград уже никаких нет, пора и стереть весь этот фашизм в Киеве!!!!
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13 час.
Natalija Osminina
Да если бы это было только в Киеве. 80%  украинцев исповедует такие же фашистские взгляды, при этом считая фашистами и нацистами-Россию и русских. Кого бы Россия не поставила во власть в Киеве вместо Зеленского, она никогда не изменит менталитета украинцев. Они просто затаятся, чтобы гадить и гадить пожизненно в поколениях.
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13 час.

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