Киеву - молиться

Наступление СВО сомнению не подлежит. "Зубы дракона" перед ФАБ 3000 - смешно. Граница "затвердеет" по 4-ым освобожденным областям. И следующим областями, которые перейдут к России будет Одесса и Николаев. Причем перейдут добровольно (а куда им деваться, когда порты будут заблокированы). Остальная земля превратиться в Руину и Дикое поле.

Natalija Osminina

Да если бы это было только в Киеве. 80% украинцев исповедует такие же фашистские взгляды, при этом считая фашистами и нацистами-Россию и русских. Кого бы Россия не поставила во власть в Киеве вместо Зеленского, она никогда не изменит менталитета украинцев. Они просто затаятся, чтобы гадить и гадить пожизненно в поколениях.