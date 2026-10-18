Водитель самосвала, мясник, пожарный — все это традиционно мужские профессии. Фотограф Крис Крисман (Chris Crisman) из Пенн-Вэлли, штат Калифорния, создал фотопроект, который можно назвать настоящей одой сильным и смелым женщинам, освоившим типично мужские специальности.
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