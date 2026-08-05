Психолог Рейнталь посоветовала начинать подготовку ребенка к школе в августе

Семейный и детский психолог Галина Рейнталь рассказала, как помочь ребенку адаптироваться к школе. По ее мнению, подготовка должна начинаться уже в августе, чтобы дети смогли психологически и физиологически подготовиться к учебному году, написал «ФедералПресс».
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