Психолог Рейнталь посоветовала начинать подготовку ребенка к школе в августе

Семейный и детский психолог Галина Рейнталь рассказала, как помочь ребенку адаптироваться к школе. По ее мнению, подготовка должна начинаться уже в августе, чтобы дети смогли психологически и физиологически подготовиться к учебному году, написал «ФедералПресс».