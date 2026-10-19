Латвийская продовольственно-ветеринарная служба исправила ошибку в сообщении о партии зеленого чая весом 57,6 кг, в которой были найдены остатки запрещенного в ЕС пестицида толфенпирада: продукция произведена в Китае, а не в Армении.
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