16 щекотливых ситуаций, о которых женщины рассказывают разве что отражению в зеркале. И то шепотом

Неловкие ситуации случаются со всеми без исключения. Даже самый внимательный и аккуратный человек не застрахован от того, чтобы в конце сложного рабочего дня не попросить продавщицу взвесить 300 грамм «филиного куре».
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