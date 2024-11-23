С «азербайджанским» газом Европа перехитрила сама себя – Politico

Politico утверждает, что «европейский газовый гамбит Азербайджана — хорошая новость для России». Как пишет издание, западные страны надеются, что Азербайджан поможет им покончить с зависимостью от ископаемого топлива, поставляемого Москвой, и заключили ряд соглашений по природному газу даже во время переговоров по изменению климата COP29 в этом году.