Более 20 человек едва не погибли из-за пожара во Владивостоке

Пожарные МЧС России спасли более 20 человек на пожаре во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS. Ранним утром на улице Некрасовской во Владивостоке произошло возгорание хозкорпуса на территории строящегося жилищного корпуса.
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