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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Юрист рассказала, какие права на ребёнка остаются у отца после развода

Юрист рассказала, какие права на ребёнка остаются у отца после развода

По закону у обоих родителей равные права и обязанности по воспитанию несовершеннолетних, однако нередко о них забывают После развода дети чаще всего остаются жить с мамой, однако это не значит, что отец теряет возможность участвовать в жизни ребенка.

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Комментарии
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ВЕ
Виктор Ершов
В СК РФ указано, что родители имеют равные права!
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