Юрист рассказала, какие права на ребёнка остаются у отца после развода

По закону у обоих родителей равные права и обязанности по воспитанию несовершеннолетних, однако нередко о них забывают После развода дети чаще всего остаются жить с мамой, однако это не значит, что отец теряет возможность участвовать в жизни ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии